Arestat dupa ce a falsificat mai multe stampile

Un barbat de 41 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, a fost retinut de politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj. Acesta este banuit pentru savarsirea infractiunilor de falsificarea de instrumente oficiale, folosirea de instrumente false, fals material in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals.Potrivit ... citeste toata stirea