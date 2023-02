Arestat dupa ce a obligat o minora sa intretina relatii sexuale cu el timp de un an

Un barbat in varsta de 25 de ani, din Bucuresti, a fost retinut de politistii din Vaslui. Acesta a santajat o fata in varsta de 12 ani sa faca materiale foto-video cu un continut pornografic explicit si sa i le trimita, apoi a obligat-o sa intretina cu el relatii sexuale timp de un an.Barbatul se afla acum in arest preventiv. Acuzatul a fost prins cand incerca sa fuga din tara."In cauza s-a retinut ca, incepand cu anul 2020, un barbat, de 25 de ani, din municipiul Bucuresti, ar fi ... citeste toata stirea