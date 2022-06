Arestat dupa scandalul din bar

Politistii din cadrul Politiei Orasului Rovinari, au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 36 de ani, din orasul Rovinari, banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente, lipsire de libertate in mod ilegal si portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase."Din cercetarile efectuate, s-a stabilit faptul ca acesta s-ar fi deplasat in incinta unui local public ... citeste toata stirea