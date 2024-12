Arestata dupa ce a pregatit masa de Craciun

O tanara de 28 de ani, din Dabuleni, judetul Dolj, este arestata dupa ce si-a injunghiat sotul in ajunul Craciunului.Barbatul a fost adus de ea la spital, iar la audieri femeia a spus ca totul a fost un accident casnic: l-ar fi ranit cu un cutit in timp ce gatea.Anchetatorii spun ca scandalul dintre cei doi soti ar fi inceput in bucatarie in timp ce femeia gatea. Cei doi nu s-ar fi inteles asupra meniului de sarbatori si dupa ce si-au aruncat cuvinte grele, sotia s-a enervat si l-a ... citește toată știrea