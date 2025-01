Arestata pentru ca si-a injunghiat concubinul

Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatei V.F., pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor asupra unui membru de familie.In seara zilei de 17.12.2024, in jurul orei 18:00, in timp ce se aflau la locuinta din mun. Motru, jud. Gorj, pe fondul unui conflict spontan si al consumului de alcool, folosindu-se de un cutit, inculpata l-a injunghiat pe concubinul sau, persoana vatamata G.M., in zona toraco-abdominala, ... citește toată știrea