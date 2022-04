Arestati pentru camata si trafic de droguri

Politistii au retinut, joi, patru persoane dupa perchezitiile pentru contrabanda, camata, nerespectarea regimului armelor si al munitiilor si trafic de droguri de risc.35 de persoane au fost audiate in acest dosar. In urma perchezitiilor de miercuri, oamenii legii au confiscat bani, pistoale, tigari si telefoane.Din cercetari a reiesit ca, incepand cu anul 2021, un barbat ar fi initiat si constituit, impreuna cu alte doua persoane, un grup infractional organizat, in scopul savarsirii ... citeste toata stirea