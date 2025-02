Arhitectura traditionala, inspiratie pentru antreprenorii care investesc in turism

Arhitectura traditionala, atat de iubita de Constantin Brancusi, le sta inspiratie si celor care pornesc investitii in turism. Acasa la marele sculptor, in Hobita, se construieste o pensiune in stil traditional. In aceeasi curte, va fi readusa la viata o mica locuinta, veche, aproape de-o seama cu Brancusi.Cu bani europeni ori cu fonduri proprii, sunt multi cei care au decis sa investeasca in turism, in ideea ca, mai ales in mediul rural, aceasta poate fi salvarea intregii comunitati. In ... citește toată știrea