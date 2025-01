Artistii au sarbatorit vineri revelionul intarziat la Targu Jiu

Cei care s-au ocupat de Revelion de buna dispozitie a romanilor care au petrecut in restaurante trecerea in noul an au pastrat traditia petrecerii propriului revelion. Artistii care au muncit in de Anul Nou au petrecut vineri noaptea la Targu Jiu.Artistii au avut astfel ocazia sa sarbatoreasca impreuna trecerea in noul an. La evenimentul gazduit de unul dintre cele mai mari restaurante din Targu Jiu au luat parte sute de lautari, cantareti si DJ din diferite zone ale tarii iar petrecerea a ... citește toată știrea