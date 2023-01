Asfalteaza drumul plaiului pentru ca a crescut interesul pentru zona de munte

Autoritatile locale din Bumbesti-Jiu investesc in infrastructura rutiera pentru ca exista perspective de dezvoltare a turismului montan. S-a luat aceasta decizie dupa ce mai multi cetateni si-au construit conace in plai, iar in perioada de vara zona este destul de vizitata.Drumul plaiului va intra in reabilitare imediat ce se va clarifica situatia juridica a acestui drum. Autoritatile locale au obtinut finantare pentru reabilitarea caii de acces spre plai, insa mai sunt cateva acte de ... citeste toata stirea