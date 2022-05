Asistenta medicala in arest la domiciliu

Asistenta din Gorj acuzata de luare de mita, dupa ce ar fi eliberat mai multe certificate de vaccinare anti-Covid false, ramane in arest la domiciliu."In baza art. 348 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 207 alin. 4 si 6 C.pr.pen., mentine masura arestului la domiciliu privind pe inculpata Uta Florentina, ca temeinica si legala. Cu drept de contestatie in 48 de ore de la comunicare. Cheltuielile judiciare raman in sarcina statului", se arata in sentinta Tribunalului Gorj din data de 5 mai. ... citeste toata stirea