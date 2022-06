Atentie! A crescut numarul furturilor din locuinte

A crescut numarul furturilor din locuinte, anunta Inspectoratul de Politie judetean Gorj. In primele 5 luni ale anului 2022, s-a constatat o crestere a furturilor din locuinta cu 31 de fapte, comparativ cu perioada similara a anului trecut.De la 85 de fapte in primele 5 luni ale anului 2020, la 116 fapte in perioada similara a anului 2022, co,unica IPJ, cifrele fiind mai mici datorita pandemiei, cand cetatenii au petrecut mai mult timp la domiciliu, din cauza restrictiilor impuse de ... citeste toata stirea