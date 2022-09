Atentie, crater in drum! Avertizeaza un sofer care si-a avariat masina

Un sofer din judetul Gorj si-a avariat grav masina! Incidentul a avut loc pe Drumul National 67D, in apropiere satul Apa Neagra din comuna Pades. Despre aceasta portiune de drum, in care s-a format un crater de cativa centimetri, gorjenii s-au tot plans, in ultima vreme, ca este un pericol pentru participantii la trafic, in special pentru cei care nu sunt din zona noastra.In noaptea de luni spre marti, un sofer care nu a observat la timp denivelarile de pe asfalt, si-a avariat serios ... citeste toata stirea