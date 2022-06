Atentie! O noua metoda de a insela oamenii este pusa in practica in Targu Jiu

Mare grija cui dati bani! In ultima vreme, pe strazile municipiului Targu Jiu au aparut persoane care abordeaza trecatorii si le promit ca vor deveni imagini ale unor companii de publicitate. In schimb, doritorii trebuie sa plateasca o suma de bani. Din pacate, multi targujieni au cazut deja victime acestor indivizi.Cei care sustin ca sunt reprezentanti ai unei firme ce recruteaza personal pentru campanii publicitare isi fac veacul chiar in centrul municipiului Targu Jiu. Metoda este una ... citeste toata stirea