Au ajuns la spital dupa o provocare pe Tik Tok

Doua fete de 13, respectiv 15 ani au ajuns la Urgente dupa ce au raspuns la o provocare devenita virala pe Tik Tok. Se numeste Superman Challenge si presupune ca adolescentii sa se arunce cu mana intinsa in sus, mimand zborul eroului Superman, asteptand ca prietenii lor sa ii prinda. In realitate, participantii sunt lasati sa cada, lovind violent podeaua si suferind rani severe.Doua adolescente au ajuns la Spitalul Judetean din Targu Jiu dupa o astfel de provocare."Ieri dupa amiaza si in ... citește toată știrea