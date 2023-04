Un barbat de 41 de ani, din orasul Targu Carbunesti, in timp ce conducea un autoturism pe DC 27 Stefanesti, la data de 15 aprilie, a acrosat un autoturism stationat regulamentar.In urma evenimentului au rezultat pagube materiale.Fiind testat cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentratie de 1,19 mg/l alcool pur in aerul expirat.Politistii au intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, de catre o persoana aflata sub ... citeste toata stirea