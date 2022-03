Au condus beti manga prin Targu Jiu

Doi soferi din Targu Jiu au fost trasi pe dreapta in municipiu si, cand au suflat in fiola, a rezultat ca erau beti. Aveau o alcoolemie de aproape unu la mie."Politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat, in trafic, un barbat, de 47 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Targu Jiu, iar in urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat o concentratie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.La data de 31 martie, politisti din ... citeste toata stirea