Politistii din cadrul Politiei Orasului Bumbesti-Jiu su stabilit ca un barbat de 53 de ani, in calitate de adminsitrator al unei societati comerciale din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, a expediat cantitatea de 18,68 mc material lemnos, fara sa evidentieze transportul in aplicatia SUMMAL 2.0, la data de 5 mai.Conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda in valoare de 5.000 de lei, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea materialului lemnos.Tot vineri, politistii ... citeste toata stirea