Au furat lemne din curtea unei firme

foto: arhivaUn barbat de 47 de ani, din comuna Danesti, a fost depistat de politisti in timp ce transporta 8 metri cubi de material lemnos furat, de esenta stejar si carpen, cu o autoutilitara. Lemnul, in valoare de 3.500 de lei, fusese sustras in noaptea de 19 noiembrie din rampa primara a ... citește toată știrea