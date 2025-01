Au furat opt tone de cupru de la Primaria Targu Jiu

Hotii au furat opt tone de cupru dintr-un depozit al Primariei Targu Jiu. In acest caz se fac cercetari pentru furt calificat, cuprul fiind sustras din depozitul situat in zona CET Targu Jiu.Politistii gorjeni efectueaza cercetari pentru furt calificat dupa ce opt tone de cupru au fost sustrase dintr-un depozit al Primariei Targu Jiu, potrivit unor surse judiciare. Este vorba despre depozitul situat in zona CET a Municipiului Targu Jiu, acolo unde hotii au actionat in perioada de la finalul ... citește toată știrea