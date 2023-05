Au demarat lucrarile la Castelul Rosianu din Turburea, la acest sfarsit de saptamana. Mai precis, sunt in desfisurare lucrari de amenajare a terenului pe care va fi construita o manastire.In unie 2022, in apropierea conacului Rosianu, a fost sfintita si piatra de temelie pentru constructia manastirii ce va fi amplasata in zona. Manastirea va avea o capacitate de o mie de persoane. Proiectul complex mai include si asfaltarea drumului de acces catre castel, precum si construirea unei parcari. ... citeste toata stirea