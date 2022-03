Au inceput lucrarile la noul sediu al primariei

Administratia publica locala din comuna gorjeana Calnic isi va desfasura activitatea intr-un nou sediu. Lucrarile au inceput deja si au ca termen de finalizare un an. Actuala cladire va fi demolata si in locul ei vor fi amenajate o parcare si spatii verzi.Cladirea in care isi desfasoara in prezent activitatea functionarii primariei are o vechime de peste 8 decenii si necesita reparatii de urgenta. Autoritatile locale au decis ca ar fi mai rentabila construirea unui nou sediu.S-a obtinut ... citeste toata stirea