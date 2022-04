Au inselat zeci de bolnavi de cancer si diabet

Zeci de bolnavi de cancer si diabet au fost inselati de o grupare care le promitea ca le vinde medicamente imposibil de gasit in Romania. Disperati sa isi salveze vietile, oamenii plateau mii de lei in avans, insa pastilele nu erau niciodata livrate. Intreaga operatiune era pusa la punct in Marea Britanie de trei cetateni maghiari. Anchetatorii vorbesc de un prejudiciu de 100 de mii de euro.Marinica Razvan, Directia de Investigare a Criminalitatii Economice IGPR: In majoritatea cazurilor, ... citeste toata stirea