Au murit doua persoane din masina cazuta in Olt

Au murit doua persoane in accidentul in urma caruia o masina a cazut in Raul Olt. Au murit la spital azi noapte, dupa ce incercarile de resuscitare ale medicilor au fost zadarnice. Masina a cazut in Olt si a fost purtata de curenti peste 100 de metri. Victimele au fost scoase din apele raului Olt de pompieri dupa o jumatate de ora fara semne vitale. Erau in soc hipotermic sever si stop cardiorespirator.A treia victima, un ... citește toată știrea