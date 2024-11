Au murit la petrecerea de majorat

Un tanar de 18 ani a murit, in noaptea de vineri spre sambata, 16 noiembrie, dupa ce a fost injunghiat in zona toracica de un alt tanar cu care a avut o altercatie. Scandalul a izbucnit la o petrecere de majorat organizata intr-o pensiune din apropierea orasului Siret.Victima, in stare grava, a fost dusa la spital, fara a putea fi salvata. Incidentul a fost anuntat la Politie sambata dimineata, putin dupa ora 3."In aceasta dimineata, in jurul orei 03:15, Politia Orasului Siret a fost ... citește toată știrea