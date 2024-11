Au murit trei oameni

Trei persoane au murit si alte sase au fost ranite in urma unui accident produs vineri dimineata pe DN 2, in judetul Bacau.Centrul Infotrafic din IGPR anunta producerea unui accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, soldat cu decesul a 3 persoane si ranirea altor 6 persoane, pe DN2."Se circula alternativ, prin dirijare, pe DN2/E85, intre localitatile Sascut si Valea Seaca, judetul Bacau, pentru a permite interventia la locul ... citește toată știrea