Editeaza

Au pierdut pe terenul vicecampioanei

Sursa: Pandurul
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 11:45
14 citiri
CSM Targu Jiu a pierdut sambata, 13 septembrie, meciul disputat in deplasare, cu Corona Brasov, scor 23-41. Partida a contat pentru etapa a 3-a din Liga Florilor MOL.

Handbalistele de la CSM Targu Jiu au avut o deplasare dificila pe terenul vicecampioanei Romaniei, Corona Brasov.

Handbalistele lui Liviu Andries au reusit in primele 20 de minute ale meciului sa mentina un nivel de joc foarte ridicat. Inceputul de meci a fost unul curajos pentru fetele lui Liviu Andries. CSM Targu Jiu a fost ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com

Pandurul
Top stiri Tg-Jiu
Amenintat cu pistolul pentru un loc de parcare
Cazul lui Galca a fost rezolvat. Rotaru a dezvaluit ce au discutat!
Muta benzina in alte vagoane. Traficul ramane oprit!
Primar: Nu au apa, canalizare, drumuri, iluminat, scoli, absolut nimic!
Gravida dusa la spital dupa incendiu
Cum s-a produs accidentul de la Balteni
Cele mai citite stiri
Deputatul Weber nu poate explica cum i-a cumparat un magazin satesc Mercedesul
Mihai Weber, 61 de ani, este deputat PSD si se afla la al patrulea mandat in Parlament. In actuala ...
Confirmare: Directori ilegal numiti la CE Oltenia. Cate candidaturi au fost depuse pentru Consiliul de Supraveghere
Au fost depuse 22 de candidaturi pentru un post in Consiliul de Supraveghere al Complexului ...
Ce stiu autoritatile despre problemele din judet si cum poti obtine informatii verificate. Si avem si un exemplu
Scolile din Baia de Fier nu au apa, iar un sat intreg, Cernadia, a fost taiat de la apa pentru ...
ActualitateBusinessSportLife Show