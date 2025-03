Au pus la cale o intreaga inselaciune cu gunoaie. Perchezitii in Gorj!

Perchezitii in judetul Gorj si in alte zece judete intr-un dosar in care procurorii DIICOT fac cercetari pentru constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune si spalare a banilor. 30 de oameni vor fi dusi la audieri. Potrivit anchetatorilor, un suspect din Gorj ar fi capul retelei care ar fi incasat sume importante de bani pentru a "recicla" de mai multe ori aceleasi deseuri.Sunt perchezitii in Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea, Dambovita, Mures, Sibiu, Cluj, Ilfov si in ... citește toată știrea