Au ras brazii din zona Colegiului " Tudor Vladimirescu"

Sursa: Pandurul
Duminica, 24 August 2025, ora 13:36
" Nu se poate sa taie si acesti brazi" , este mirarea targujienilor care trec in acest moment pe langa Colegiul National "Tudor Vladimirescu" unde sunt taiati brazii.

Pe cladire au fost montate schele, necesare pentru lucrarile de modernizare, insa nu este clar daca acesta este motivul pentru care au fost taiati.

Pandurul
