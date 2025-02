Au sapat dupa carbune si au ajuns pe mana Politiei

Doi barbati din Valea Jiului sunt cercetati de politisti dupa ce au fost prinsi in timp ce sapau dupa carbune. Acestia facusera o groapa adanca de cinci metri si scoteau carbune. Sunt cercetati acum pentru activitati de exploatare miniera fara permis sau licenta."La data de 11 februarie 2025, politistii din cadrul Politiei Municipiului Vulcan au efectuat o actiune in cadrul careia au surprins in flagrant trei barbati din Vulcan, cu varste cuprinse intre 23 si 57 de ani, in timp ce ... citește toată știrea