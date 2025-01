Au stat la coada sa achite impozitele

Zeci de targujieni au stat la coada sa-si plateasca taxele si impozitele locale. Joi a fost prima zi in care s-au incasat impozitele si oamenii au vrut sa scape de datorii la inceput de an. Cei mai multi obisnuiesc sa faca acest lucru in fiecare an si sa se bucure de o reducere a taxelor de zece procente.Taxele pot fi achitate si online, insa in special pensionarii prefera sa plateasca direct la ghiseu."Am venit din prima zi. Noi, cei mai in varsta, nu ne pricepem sa platim online", a spus ... citește toată știrea