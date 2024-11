Au toalete in scoala, dar merg in fundul curtii

Situatie regretabila in comuna gorjeana Stejari, acolo unde elevii folosesc vechile toalete din fundul curtii, desi au fost construite grupuri sanitare atat in scoala, cat si intr-un corp de cladire exterior."Avem trei randuri de toalete. Avem unele in fundul curtii, unele in scoala, dar pentru ca nu erau suficiente cei de la scoala au cerut primariei sa mai suplimenteze grupurile sanitare. Au facut o constructie langa scoala, dar grupurile sanitare sunt facute prost, curge apa, nu sunt ... citește toată știrea