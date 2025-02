Au uitat de biserica de pe Axa Brancusi? La fel dupa doi ani de la cutremur

Autoritatile din judetul Gorj anuntau in luna februarie 2023, ca in urma cutremurului cu magnitudinea de 5,7, au aparut fisuri si deteriorari semnificative la Biserica Sfintii Petru si Pavel din zona Pasarela a Muncipiului Targu Jiu. Chiar daca initial accesul enoriasilor a fot interzis la slujbe, in timp oamenii au putut sa intre si sa stea in biserica, chiar daca cladirea nu a fost reabilitata.La doi ani de la cutremurele care au afectat judetul Gorj, Biserica Petru si Pavel din Targu Jiu ... citește toată știrea