Din oraseni, s-au facut antreprenori la tara. E povestea tot mai multor romani care au descoperit in pandemie gustul pentru vacante in locuri izolate, departe de agitatia urbana, in mijlocul naturii.E si povestea unui cuplu din Craiova. Cei doi soti au venit in Gorj ca turisti si au decis sa se stabileasca aici. Au cumparat o casa de vacanta la Ranca. Au modernizat-o si introdus-o in circuitul turistic dupa ce s-au indragostit de zona montana de la noi.Dupa putin timp, au descoperit si ... citeste toata stirea