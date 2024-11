Au votat 7,7 milioane de romani si sunt cozi la unele sectii

Interes ridicat pentru alegerile prezidentiale. Deja au votat peste 7,7 milioane de romani, iar la unele sectii de votare din Bucuresti sunt cozi cu patru ore inainte de inchiderea urnelor.In Gorj au votat peste 120.000 de persoane, in Dolj peste 223.000, in Vilcea peste 131.000, in Olt peste 160.000, iar in Mehedinti aproape 98.000.De ce sa votezi?E ... citește toată știrea