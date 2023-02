Audieri importante la sediul Politiei Gorj in cazul tragicului accident de la Jilt Sud

O serie de audieri importante vor avea loc miercuri, 8 februarie, la sediul IPJ Gorj in cazul tragicului accident de munca de la cariera Jilt Sud din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO).Avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta mai multe victime in fata anchetatorilor spune ca vor ajunge, in calitate de martori, soferul tanchetei si directorul carierei miniere: "La ora 13 in cadrul IPJ Gorj urmeaza audierea directorului UMC Jilt Sud in calitate de martor. De asemenea, vor fi audiati ... citeste toata stirea