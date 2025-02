Audit al Curtii de Conturi la CE Oltenia. Cum ramane cu Directoratul?

Este inevitabila o decizie in privinta conducerii companiei energetice CE Oltenia, dupa ce apar tot mai multe dovezi ca exista suspiciuni cu privire la corectitudinea procesului de recrutare si selectie a Directoratului. Curtea de Conturi a constatat acum cateva saptamani, in urma unui control la CEO, ca exista conflict de interese in cazul achizitiei firmei de recrutare pentru Directoratul companiei.Selectia Directoratului CE Oltenia pare sa fie clarificata, dupa luni intregi in care ... citește toată știrea