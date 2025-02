AUR inchiriaza sediu de la primarie. Unde!

Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR) isi muta activitatea in fostul sediu ALDE, dupa ce proiectul de hotarare privind inchirierea unui imobil, inaintat primariei municipiului Targu Jiu, a fost aprobat.Imobilul inchiriat de AUR este situat in Municipiul Targu Jiu, pe strada Traian, numarul 7 la parterul blocului 7, fostul bloc 27 si are o suprafata de 59,54 mp.Acesta se afla in inventarul domeniului privat al municipiului. Contractul de ... citește toată știrea