AUR nu merge la consultari cu persoana fizica Iohannis

Deputatul Dan Tanasa, vicepresedintele AUR, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis cheama partidele la consultari dupa data de 21 decembrie 2024, cand i se termina mandatul in fruntea statului, AUR ia in calcul boicotarea, pentru ca se ridica o problema de legitimitate, in conditiile in care acesta va deveni o persoana fizica, care uzurpa calitati oficiale.Deputatul AUR a declarat in emisiunea Romania Politica de la Prima News ca AUR ia in calcul boicotarea consultarilor la ... citește toată știrea