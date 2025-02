AUR se dezice de consilierul cercetat pentru furt

AUR Hunedoara se dezice de consilierul municipal din Petrosani care a fost plasat in arest la domiciliu in cazul furtului de cupru din magazia Primariei Targu Jiu. Partidul a anuntat ca ii retrage sprijinul politic. Dupa o noapte in arest, acesta a fost plasat in arest la domiciliu. Celalalt suspect a fost arestat preventiv. Alti trei sunt cautati."Avand in vedere informatiile aparute in presa, legate de situatia consilierului local AUR Petrosani, domnul Viorel Dura, dorim sa facem ... citește toată știrea