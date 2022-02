Autobuz cu calatori, in flacari pe o strada din municipiul Targu Jiu

Un autobuz in care se aflau patru calatori a luat foc in dimineata zilei de vineri, 18 februarie, pe o strada din municipiul Targu Jiu. Persoanele care se aflau in autobuz au iesit la timp din mijlocul de transport.Pompierii au intervenit pentru stingerea focului, insa nu au mai reusit sa salveze mare lucru din autobuz.Incendiul a avut loc pe strada Niclolae Titulescu, o artera foarte circulata. "La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma, care au ... citeste toata stirea