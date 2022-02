Autobuze electrice pe Transalpina, pentru transportul turistilor la Ranca

Patru autobuze electrice vor circula in Gorj, de anul viitor, intre orasul Novaci si statiunea Ranca, pe o distanta de aproximativ 18 kilometri. Investitia este in derulare, fiind finantata din fonduri europene. Proiectul presupune amenajarea a doua autogari, in Novaci si Ranca, precum si achizitionarea a patru autobuze electrice."Lucram impreuna cu specialisti pentru a gasi caracteristile necesare pentru ca autobuzele sa poata urca la Ranca, deoarece intre cele doua localitati exista o ... citeste toata stirea