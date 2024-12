Autocar plin cu copii, acrosat de camion pe DN66

Un autocar in care se aflau 45 de copii a fost acrosat astazi de un camion, in localitatea Merisor, din Hunedoara. ISU transmite ca niciunul dintre pasagerii autocarului nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Echipaje de pompieri ai Detasamentului Petrosani si ai Garzii de Interventie Baru au fost alertate, in aceasta dimineata, despre producerea unui accident rutier pe DN 66, in localitatea Merisor.La interventie au participat si 2 echipaje medicale, unul SMURD al Detasamentului de ... citește toată știrea