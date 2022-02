Autogari noi in Novaci si Ranca

Se fac primii pasi pentru realizarea retelei de transport public de calatori in Novaci. Primaria a scos la licitatie lucrarile. Valoarea contractului este de peste cinci milioane de lei. Reteaua de transport in comun nu va ajuta doar localnicii din zona sa ajunga in statiunea Ranca, ci si turistii.Patru autobuze electrice vor circula, in prima faza, pe acest traseu, promite primaria.Obiectivul principal al contractului este executia lucrarilor de constructii cladiri si utilitati aferente in ... citeste toata stirea