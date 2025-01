Autolaboratorul de la APM Gorj, pus la treaba. Masuratori in zona de sud a orasului

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj lanseaza o noua campanie de monitorizare a calitatii aerului in Targu Jiu.Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Gorj a initiat luni cea de-a doua campanie de monitorizare a calitatii aerului in zona de sud a municipiului Targu Jiu, avand in vedere influenta potentiala a activitatilor desfasurate de AVIROM PLUS SRL asupra mediului.Pe parcursul a sapte zile, un autolaborator mobil dotat cu echipamente moderne va monitoriza urmatorii indicatori ... citește toată știrea