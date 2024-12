Autoutilitara blocata sub pod

O autoutilitara a ramas blocata sub o pasarela din Ramnicu Valcea. Soferul nu ar fi respectat restrictia de inaltime si a ramas suspendat cu autoutilitara pe doua roti. Traficul este ingreunat in zona de nord a municipiului, anunta politistii din Valcea"Inspectoratul de Politie Judetean Valcea informeaza ca traficul rutier este afectat in zona Nord a municipiului Ramnicu Valcea, sub Podul Goranu, din cauza blocarii unei autoutilitare.Din fericire, in urma ... citește toată știrea