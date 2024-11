Avea la el un kilogram de ketamina

Un barbat de 40 de ani a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda aproape un kilogram de ketamina in Drobeta Turnu Severin."Politistii Serviciului de Combaterea a Criminalitatii Organizate Mehedinti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Mehedinti, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, de 40 de ani, cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. In ziua de 1 noiembrie 2024, barbatul a fost surprins in flagrant delict, in municipiul ... citește toată știrea