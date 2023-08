Sabin Cornoiu, seful Salvamont Gorj si presedintele Salvamont Romania, a atras atentia asupra unui fenomen periculos pe Transalpina, unde motociclistii sunt atrasi de frumusetea peisajelor, dar risca sa aiba accidente nefericite.Potrivit lui Cornoiu, un numar mare de turisti aleg sa viziteze zona, dar din pacate, in fiecare saptamana au loc unul sau doua accidente in care sunt implicati motociclisti. In majoritatea cazurilor, acestia pierd controlul motocicletelor si se izbesc de parapeti. ... citeste toata stirea