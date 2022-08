Avertisment pentru soferii care traverseaza Defileul Jiului

Avertisment pentru soferii care tranziteaza Defileul Jiului. Pentru ca multi afluenti ai Jiului si alte paraiase din munti au secat, in ultimele luni, animalele salbatice au inceput sa coboare spre civilizatie, aproape de soseaua nationala care traverseaza Defileul Jiului, ca sa se adape din Jiu.Cei de la Parcul National "Defileul Jiului" atentioneaza participantii la trafic sa fie atenti si nici sa nu se lase furati de "peisaj" daca vad vreun animal salbatic care se adapa in Jiu, in special ... citeste toata stirea