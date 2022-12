Avertismentul politistilor locali din Targu Jiu in prag de sarbatori

In prag de sarbatori, se inmultesc si cazurile in care oamenii risca sa ramana fara portofele in locurile aglomerate intr-o clipa de neatentie. Politistii locali din Targu Jiu atrag atentia asupra acestui pericol si le transmit celor care merg la cumparaturi in aceasta perioada sa fie mai vigilenti."Sa fim foarte atenti, in zonele aglomerate, atat la cei care ne tranziteaza orasul si care mai calca stramb. In general, la persoanele vulnerabile, luandu-le ... citeste toata stirea