Avertizare meteo

Meteorologii anunta ca, pana miercuri, se vor semnala ploi, iar pe arii restranse lapovita si ninsori, insotite de intensificari ale vantului, mai intai in sud-vestul si sudul tarii, apoi si in centru si est.Zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea este vizata de un Cod galben de vant puternic, in timp ce pentru zona Carpatilor Meridionali a fost emis Cod galben de ninsori, cu depunerea unui strat de zapada de 10-20 de centimetri in unele locuri. In Bucuresti, vremea va fi rece in ... citește toată știrea